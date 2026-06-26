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Опасное 27 июня: во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Солнце, небосребы, жара, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 22:05 Фото: magnific
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 июня 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Конаев днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

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До +37°, а затем ливни с градом в Алматы: погода на неделю

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем временами град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау утром и днем временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, В городе Атырау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза.

Утром и днем на западе, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 40 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области временами сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральск ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-41 градус. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестан днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кокшетау ожидаются дождь, гроза.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловск днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В городе Талдыкорган днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актобе ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на востоке, юге области порывы 15 м/с. Днем на юге области сильная жара 37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области кратковременный дождь, гроза, град. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, юге, центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в горных районах Жамбылской области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Тараз днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что дожди с грозами и экстремальная жара до +41°C обрушатся почти на весь Казахстан.

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Аксинья Титова
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