Проливные дожди "спасли" водохранилища на западе Казахстана
Как рассказал заместитель директора областного филиала "Казводхоз" Тимур Тлеуов, сегодня все три водохранилища региона работают в штатном режиме и обеспечены необходимыми запасами воды.
По его словам, Актюбинское и Каргалинское водохранилища заполнены более чем на 100 млн кубометров каждое. Саздинское водохранилище наполнено более чем на 50% – в нем накоплено 3,6 млн кубометров воды.
"Паводок этого года оказался маловодным. Тогда в Актюбинское водохранилище поступило около 60 млн кубометров воды, в Каргалинское – 45 млн, а в Саздинское – порядка 600 тыс. кубометров", – отметил Тимур Тлеуов.
Однако ситуацию заметно изменили обильные осадки, которые шли на протяжении двух недель. Благодаря дождям в Актюбинское водохранилище дополнительно прибыло свыше 4 млн кубометров воды, в Каргалинское – более 1,5 млн кубометров, а в Саздинское – свыше 400 тыс. кубометров.
Тимур Тлеуов отметил, что нынешние запасы воды позволяют с уверенностью смотреть на проходящий вегетационный период. Воды в Актюбинском и Каргалинском водохранилищах достаточно для обеспечения потребностей крестьянских хозяйств и промышленных предприятий региона. Саздинское водохранилище также располагает необходимыми ресурсами.
Имеющихся объемов достаточно для обеспечения водой садоводческих коллективов, а также для подпитки городского канала в районе ТРЦ "Керуен Сити".
Таким образом, летние дожди стали важным фактором для пополнения водных запасов области. Если весенний паводок не оправдал ожиданий из-за маловодья, то осадки последних недель помогли улучшить гидрологическую ситуацию и укрепить водную безопасность региона.
16 июня 2026 года сообщалось, что на востоке Казахстана разрушаются плотины высотой с 9-этажный дом. К чему может привести аварийное состояние двух крупных водохранилищ, можете узнать здесь.