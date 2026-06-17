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События

Проливные дожди "спасли" водохранилища на западе Казахстана

водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 18:08 Фото: gov.kz
С начала лета в водохранилищах Актюбинской области значительно увеличились запасы воды. Причина – проливные дожди, не прекращавшиеся на протяжении нескольких недель. Об этом 17 июня 2026 года заявили в пресс-службе акимата региона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель директора областного филиала "Казводхоз" Тимур Тлеуов, сегодня все три водохранилища региона работают в штатном режиме и обеспечены необходимыми запасами воды.

По его словам, Актюбинское и Каргалинское водохранилища заполнены более чем на 100 млн кубометров каждое. Саздинское водохранилище наполнено более чем на 50% – в нем накоплено 3,6 млн кубометров воды.

"Паводок этого года оказался маловодным. Тогда в Актюбинское водохранилище поступило около 60 млн кубометров воды, в Каргалинское – 45 млн, а в Саздинское – порядка 600 тыс. кубометров", – отметил Тимур Тлеуов.

Однако ситуацию заметно изменили обильные осадки, которые шли на протяжении двух недель. Благодаря дождям в Актюбинское водохранилище дополнительно прибыло свыше 4 млн кубометров воды, в Каргалинское – более 1,5 млн кубометров, а в Саздинское – свыше 400 тыс. кубометров.

водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 18:08

Фото: gov.kz

Тимур Тлеуов отметил, что нынешние запасы воды позволяют с уверенностью смотреть на проходящий вегетационный период. Воды в Актюбинском и Каргалинском водохранилищах достаточно для обеспечения потребностей крестьянских хозяйств и промышленных предприятий региона. Саздинское водохранилище также располагает необходимыми ресурсами.

Имеющихся объемов достаточно для обеспечения водой садоводческих коллективов, а также для подпитки городского канала в районе ТРЦ "Керуен Сити".

Таким образом, летние дожди стали важным фактором для пополнения водных запасов области. Если весенний паводок не оправдал ожиданий из-за маловодья, то осадки последних недель помогли улучшить гидрологическую ситуацию и укрепить водную безопасность региона.

16 июня 2026 года сообщалось, что на востоке Казахстана разрушаются плотины высотой с 9-этажный дом. К чему может привести аварийное состояние двух крупных водохранилищ, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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