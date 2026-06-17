Землю оборонного назначения стоимостью более миллиарда тенге вернули государству

Государству возвращен земельный участок оборонного назначения. Подробности сегодня, 17 июня 2026 года, раскрыли в Главной военной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В рамках надзорных мероприятий военной прокуратурой Шымкентского гарнизона установлено, что закрепленный за одной из воинских частей Национальной гвардии земельный участок площадью более 87 га в 1999 году был незаконно отчужден в пользу частных структур и в последующем неоднократно перепродавался.

"Прокуратурой гарнизона совместно с воинской частью в судебном порядке обеспечено признание недействительными договоров купли-продажи. В результате земельный участок стоимостью более 1 млрд тенге возвращен в государственную собственность и передан на баланс военного ведомства". Главная военная прокуратура

15 июня 2026 года стало известно, что лесные земли на 1,8 млрд вернули в оборот на севере Казахстана.