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События

Землю оборонного назначения стоимостью более миллиарда тенге вернули государству

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:15 Фото: freepik
Государству возвращен земельный участок оборонного назначения. Подробности сегодня, 17 июня 2026 года, раскрыли в Главной военной прокуратуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В рамках надзорных мероприятий военной прокуратурой Шымкентского гарнизона установлено, что закрепленный за одной из воинских частей Национальной гвардии земельный участок площадью более 87 га в 1999 году был незаконно отчужден в пользу частных структур и в последующем неоднократно перепродавался.

"Прокуратурой гарнизона совместно с воинской частью в судебном порядке обеспечено признание недействительными договоров купли-продажи. В результате земельный участок стоимостью более 1 млрд тенге возвращен в государственную собственность и передан на баланс военного ведомства".Главная военная прокуратура

15 июня 2026 года стало известно, что лесные земли на 1,8 млрд вернули в оборот на севере Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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