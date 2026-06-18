Акт подлинной исторической справедливости – Токаев о присвоении КарМУ имени Петра Поспелова
Фото: akorda.kz
18 июня 2026 года на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника Касым-Жомарт Токаев рассказал о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным вузам, сообщает Zakon.kz.
"Поддерживаю инициативу правительства и медицинской общественности назвать Карагандинский медицинский университет именем его основателя и многолетнего руководителя Петра Моисеевича Поспелова. В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости", – сказал президент.
Он также поддержал присвоение статуса "Национальный" "Медицинскому университету Астана", который также назовут в честь ученого Торегельды Шарманова.
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