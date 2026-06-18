Брали деньги за бесплатное: тайный бизнес на абортах устроили карагандинские врачи

В Карагандинской области больницы незаконно брали деньги с женщин за проведение абортов. Нарушения выявила прокуратура региона во время масштабной проверки в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает Zakon.kz.

Как сообщили 18 июня 2026 года в пресс-службе надзорного органа, застрахованные жительницы региона были вынуждены платить за операции из своего кармана, хотя по закону эта медицинская услуга полностью покрывается государством.

Согласно законодательству Республики Казахстан, искусственное прерывание беременности подлежит бесплатному оказанию в рамках системы ОСМС.

"За 3 года выявлено 775 случаев двойной оплаты медицинских услуг на общую сумму 22 млн тенге", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По представлению прокуратуры района Алихана Бокейхана в данный момент осуществляется возврат незаконно удержанных средств.

На сегодняшний день 218 женщинам уже возвращены деньги на общую сумму 7 миллионов тенге, работа в этом направлении продолжается.

Ранее министр озвучила, что в Казахстане женщинам из уязвимых слоев населения в поликлиниках выдают бесплатные контрацептивы.