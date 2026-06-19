Легендарный Апорт возвращается: площадь новых садов резко увеличат на 100 га в Казахстане
Отмечается, что работа по реализации Дорожной карты возрождения садов знаменитого казахстанского Апорта проводится в рамках реализации поручения главы государства сотрудниками Минсельхоза совместно с Управлением делами президента РК.
"Согласно планам, до 2027 года площадь новых насаждений этой легендарной культуры увеличится еще на 100 га и достигнет 110 га".Пресс-служба МСХ РК
Основой для масштабного возрождения сорта стали многолетние фундаментальные исследования казахстанских ученых.
"В период с 2006 по 2011 годы специалисты Казахского НИИ плодоводства и виноградарства совместно с Казахским НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева провели экспедиционные работы по изучению яблони Сиверса и Апорта. В результате на территории Жонгар-Алатауского и Иле-Алатауского ГНПП (Государственного национального природного парка) в популяциях дикой яблони было собрано 30 форм. Отобранные клоны Апорта были оздоровлены от вирусных заболеваний в условиях in vitro. На основе молекулярного анализа исследователи определили 11 сорто-подвойных комбинаций с совпадающими ДНК-профилями, из которых были получены саженцы".Пресс-служба МСХ РК
Из полученных саженцев в 2015 году в Помологическом саду на участке площадью 5 га был заложен экспериментальный сад, которые в 2022 году дал свой первый урожай.
"Важнейшим достижением этого этапа стало выявление с помощью ДНК-анализа особых форм яблони Сиверса, обладающих природными генами устойчивости к главным угрозам – бактериальному ожогу и парше".Пресс-служба МСХ РК
В 2025 году в Талгарском региональном филиале Института был заложен сад площадью 10 га.
"В настоящее время специалисты ведут усиленную подготовку качественного посадочного материала для высадки яблонь на запланированной площади в 100 га".Пресс-служба МСХ РК
В Минсельхозе подчеркнули, что высокий статус и уникальность казахстанского яблока признаны и на глобальном уровне.
"Бренд "Апорт" официально предложен в качестве приоритетной культуры Казахстана в рамках авторитетной международной инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Одно государство – одна приоритетная культура".Пресс-служба МСХ РК
19 сентября 2025 года мы писали про алматинца, который ухаживает за 60-летним яблоневым садом. Отмечалось, что территория сада почти 10 га и там растут яблоки: апорт, заилийское, румянка, лимонка, пеструшка и другие. Подробнее – здесь.