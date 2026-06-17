В МИД прокомментировали задержание казахстанца в США

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана отреагировали на информацию о задержании гражданина РК Еламана Балтагерея в Соединенных Штатах Америки (США), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе отметили, что внешнеполитическое ведомство осведомлено о задержании казахстанца.

"В настоящее время проводится проверка и выяснение всех обстоятельств. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных данных", – заявили в пресс-службе МИД РК 17 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала гражданина Казахстана Еламана Балтагерея в ходе целевой операции, проведенной 5 июня 2026 года при поддержке федеральных партнеров.

По данным ICE, еще летом 2025 года иммиграционный суд вынес решение о депортации казахстанца, однако он не явился на судебное заседание. Он был взят под стражу как лицо, в отношении которого имеются подозрения в причастности к терроризму, и действует окончательное решение о его выдворении из страны. Под арестом задержанный останется до завершения процедур по организации депортации.