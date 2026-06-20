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События

Новая автодорога свяжет Изимбет и Эмбу в Актюбинской области

Дорога, ремонт, спецтехника , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 13:44 Фото: акимат Актюбинской области
Дорожники приступили к ремонту 40-километрового участка автодороги между Изимбетом и Эмбой, сообщает Zakon.kz.

В акимате Актюбинской области отметили, что 40 км нового участка дороги станет продолжением 50 км трассы Кандыагаш – Изимбет, отремонтированной в прошлом году в рамках автодороги Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз.

"Подрядная организация, приступившая к строительным работам, обещает завершить ремонт в кратчайшие сроки. В целом, в Актюбинской области активно ведутся работы по модернизации автомобильных дорог республиканского значения. В этом году средним ремонтом охвачено 266,5 км автодорог", – добавили в акимате.

В настоящее время дорожные работы также продолжаются на участках трасс Карабутак – Костанай, Иргиз – Кызылорда, Актобе – Алимбет и Актобе – Оренбург.

В Управлении развития дорожной инфраструктуры (УРДИ) акимата Алматы рассказали, когда закончится ремонт участка Кульджинского тракта.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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