Сильная жара и пожарная опасность: опубликовано штормовое предупреждение на 21 июня

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 21 июня 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 16 областях РК, сообщает Zakon.kz.

Днем на востоке Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В предгорных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на севере области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Конаев ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. В центре, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, востоке, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, юго-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Актобе временами ожидаются дождь, гроза.

В Астане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов, на западе, юге области очень сильная жара 40-41 градус. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Жезказган днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Тараз утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

На севере, западе, в горных и предгорных районах в Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В городе Туркестан ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Уральск ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Караганда ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Атырау временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанай днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, на западе области порывы 15-18 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 38-42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Петропавловск ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 21 июня.