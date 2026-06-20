Жара до +42, ливень и град: опубликован прогноз погоды на 21 июня

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 21 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу, на большей территории РК пройдут дожди с грозами, возможен град. В западных регионах – ливень, также на западе и северо-западе ожидается шквальный ветер.

По республике прогнозируют усиление ветра, на севере ночью и утром – туман.

Днем ожидается сильная жара в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на западе, юге Карагандинской, на севере Алматинской областей +35...+38°C, в Кызылординской области +40...+42°C, в Мангистауской – +38...+42°C.

Днем на юге Костанайской, Актюбинской областях, на западе, юге области Улытау ожидается очень сильная жара +40...+41°C.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке, юге Актюбинской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на севере, юге Карагандинской областей, на западе области Улытау, на севере, востоке области Абай, в центре Акмолинской, на юге, западе Алматинской, на севере, юге, востоке Жамбылской областей, в центре, на юге, севере области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, на севере, востоке Павлодарской, на западе, востоке, в центре Карагандинской областей, на востоке, юге области Ұлытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Туркестанской, на севере, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на востоке, западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 20 июня.