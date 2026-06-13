Опубликовано штормовое предупреждение на 14 июня

"Казигдромет" опубликовал штормовое предупреждение на 14 июня 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане и во всех семнадцати областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Сохраняется высокая пожарная опасность

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35, на севере области 38 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность. В городе Конаев днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов В городе Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Атырау днем ожидаются дождь, гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральск ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Тараз сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Шымкент сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестан днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза. Днем град. Ночью туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловск ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанай утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актобе днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Жезказган днем ожидается дождь, гроза.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда временами ожидается дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье.