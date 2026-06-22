Полиция Казахстана открыла спецлабораторию по обучению сотрудников особому навыку

На базе оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел (МВД) открыли учебно-тренировочную лабораторию, где полицейские проходят комплексную подготовку по управлению дронами, сообщает Zakon.kz.

В МВД 22 июня 2026 года рассказали, что обучение включает несколько этапов:

теоретический курс;

работу на специализированных симуляторах;

практические занятия на компьютере.

Особое внимание уделяется применению беспилотников в реальных служебных задачах – от оперативного реагирования до поисково-розыскных мероприятий.

"По поручению министра внутренних дел на базе оперативно-криминалистического департамента создана учебно-тренировочная лаборатория беспилотных авиационных систем. Наша задача – подготовить сотрудников, которые смогут уверенно и эффективно использовать современные технологии в своей повседневной работе", – отметил главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев.

В ведомстве рассказали, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют значительно расширить возможности сотрудников полиции. Они используются для ночного наблюдения и аэроразведки, оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что дает возможность эффективно вести поиск людей в темное время суток и в сложных погодных условиях.

Дроны обеспечивают оперативный обзор места происшествия с воздуха, позволяя фиксировать обстановку до прибытия следственно-оперативной группы и сохранять важные детали. Кроме того, беспилотники применяются для обследования труднодоступных территорий – горной местности, степных участков и заброшенных объектов. Это существенно повышает эффективность поисков пропавших граждан, а также помогает при наблюдении и задержании разыскиваемых лиц, позволяя вести скрытое и безопасное наблюдение.

Практическая эффективность технологий уже подтверждена. Например, в Туркестанской области использование дрона помогло оперативно раскрыть кражу скота: были установлены подозреваемые, зафиксированы их перемещения, а также собраны доказательства, позволившие выйти и на скупщика похищенного имущества.

11 июня стало известно, что казахстанские ученые разработали платформу, которая позволит беспилотным летательным аппаратам длительное время находиться в воздухе.