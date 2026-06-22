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События

Казахстанка устроила серию ДТП на популярном острове в Таиланде

машины, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:43 Фото: pexels
На одном из самых популярных пляжей Таиланда – Пхукете – гражданка Казахстана устроила опасную погоню, в ходе которой произошло несколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Cогласно данным местных СМИ, 30-летняя женщина за рулем MG несколько часов хаотично двигалась по дорогам острова, сталкиваясь с другими транспортными средствами и пытаясь уйти от преследования. Кроме того, ее автомобиль врезался в микроавтобус и мотоцикл, пострадали два человека.

Полицейским даже пришлось разбить стекло машины, чтобы задержать автоледи.

Как утверждают источники, ранее она уже попадала в подобные инциденты и могла находиться в тяжелом эмоциональном состоянии.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел РК. Там уточнили, что осведомлены о задержании.

"Консульство находится на связи с компетентными органами страны пребывания и оказывает необходимое консульское содействие. Обстоятельства происшествия выясняются совместно с правоохранительными органами Таиланда".Пресс-служба МИД РК

Ранее мы рассказывали о другом инциденте с казахстанцем в Таиланде. Тогда сообщалось, что популярный хип-хоп исполнитель Кисло-Сладкий (настоящее имя – Дархан Жумабек) в июне 2026 года улетел в Таиланд для съемок музыкального клипа. Однако вскоре перестал выходить на связь. Его нашли в больнице.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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