Казахстанка устроила серию ДТП на популярном острове в Таиланде
Cогласно данным местных СМИ, 30-летняя женщина за рулем MG несколько часов хаотично двигалась по дорогам острова, сталкиваясь с другими транспортными средствами и пытаясь уйти от преследования. Кроме того, ее автомобиль врезался в микроавтобус и мотоцикл, пострадали два человека.
Полицейским даже пришлось разбить стекло машины, чтобы задержать автоледи.
Как утверждают источники, ранее она уже попадала в подобные инциденты и могла находиться в тяжелом эмоциональном состоянии.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел РК. Там уточнили, что осведомлены о задержании.
"Консульство находится на связи с компетентными органами страны пребывания и оказывает необходимое консульское содействие. Обстоятельства происшествия выясняются совместно с правоохранительными органами Таиланда".Пресс-служба МИД РК
Ранее мы рассказывали о другом инциденте с казахстанцем в Таиланде. Тогда сообщалось, что популярный хип-хоп исполнитель Кисло-Сладкий (настоящее имя – Дархан Жумабек) в июне 2026 года улетел в Таиланд для съемок музыкального клипа. Однако вскоре перестал выходить на связь. Его нашли в больнице.