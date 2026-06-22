Искали 17 лет: из Кыргызстана экстрадировали беглого лидера ОПГ, обокравшего банк в Алматы на 183 млн тенге

Из Кыргызстана в Казахстан экстрадировали скрывавшегося 17 лет руководителя организованной преступной группы (ОПГ), сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 июня 2026 года рассказали в Генеральной прокуратуре. Казахстанца будут привлекать к уголовной ответственности за совершение ОПГ мошенничества в крупном размере.

"Следствием установлено, подозреваемый в 2007-2008 годах в Алматы, являясь руководителем организованной преступной группы, путем оформления заведомо безвозвратных кредитных займов, похитил в одном из казахстанских банков свыше 183 млн тенге. Полученные деньги распределялись между ее членами и использовались в личных целях", – говорится в сообщении.

После совершения преступления часть участников ОПГ осудили, а руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск.

В феврале 2026 года его задержали в Бишкеке, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества.

А 19 июня 2026 года из Турции в Казахстан привезли мужчину, находившегося в международном розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств.