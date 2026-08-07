2,7 млрд тенге: грандиозных масштабов схему контрабанды из Китая раскрыли в Алматы

Организованная преступная группа (ОПГ) длительное время занималась экономической контрабандой товаров из Китая в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре со ссылкой на следствие 7 августа 2026 года рассказали, что из 37 компаний только по двум аффилированным предприятиям "Metlink" и "Urban Green" участниками ОПГ причинен ущерб государству свыше 2,7 млрд тенге.

"5 августа 2026 года в порядке ст. 128-132 УПК по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 262 ч. 1, 2 (руководство и участие в деятельности организованной группой), 234 ч. 3 п. 2) (экономическая контрабанда, совершенная преступной группой), 236 ч.3 УК (неуплата таможенных платежей, совершенное преступной группой), задержаны двое граждан РК и водворены в изолятор временного содержания полиции Алматы", – говорится в сообщении.

7 августа следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК не подлежит разглашению.

3 августа в Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении контрабанды через границу страны почти на 4 млрд тенге.