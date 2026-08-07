#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
События

2,7 млрд тенге: грандиозных масштабов схему контрабанды из Китая раскрыли в Алматы

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 17:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Организованная преступная группа (ОПГ) длительное время занималась экономической контрабандой товаров из Китая в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре со ссылкой на следствие 7 августа 2026 года рассказали, что из 37 компаний только по двум аффилированным предприятиям "Metlink" и "Urban Green" участниками ОПГ причинен ущерб государству свыше 2,7 млрд тенге.

"5 августа 2026 года в порядке ст. 128-132 УПК по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 262 ч. 1, 2 (руководство и участие в деятельности организованной группой), 234 ч. 3 п. 2) (экономическая контрабанда, совершенная преступной группой), 236 ч.3 УК (неуплата таможенных платежей, совершенное преступной группой), задержаны двое граждан РК и водворены в изолятор временного содержания полиции Алматы", – говорится в сообщении.

7 августа следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК не подлежит разглашению.

3 августа в Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении контрабанды через границу страны почти на 4 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
16:10, 04 июня 2026
АИ-92 на 37 млрд тенге: в Казахстане раскрыли масштабную схему контрабанды
деньги на столе, наручники
09:31, 21 июля 2025
10 млрд тенге ущерба: крупное дело о контрабанде раскрыто в Алматы
золотосодержащая руда
11:42, 27 января 2026
Раскрыты детали грандиозной кражи из "золотой комнаты" на 4 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: