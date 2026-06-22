Как Жаксынский район Акмолинской области обновляет медицину и растит лучших врачей страны

Жаксынский район Акмолинской области демонстрирует уверенный шаг вперед в модернизации сельской медицины. Главные демографические индикаторы этого года наглядно подтверждают, что качество и доступность медицинской помощи в регионе выходят на качественно новый уровень.

Так, динамика демографических показателей составила 3,76 % на 1000 человек, и на свет уже появилось 55 малышей. Но что еще более важно – в районе существенно снизился уровень общей смертности с 2,7 до 1,98, а показатель младенческой смертности сократился до нуля.

Кроме того, благодаря системному подходу к охране здоровья женщин, в течение последних трех лет здесь не было допущено ни одного случая материнской смертности. Полноценное и качественное обеспечение доступной медицинской помощи, а также формирование культуры здорового образа жизни остаются ключевыми факторами развития человеческого потенциала в регионе, как справедливо отмечает руководство Жаксынского района.

Важной вехой на пути обновления местной медицинской инфраструктуры стало активное привлечение бизнеса и реализация крупных государственных программ.

В рамках социальной ответственности бизнеса ТОО "Арман" успешно завершило строительство врачебной амбулатории в селе Калининское. Параллельно с этим, благодаря государственной программе модернизации сельского здравоохранения, завершено возведение фельдшерско-акушерского пункта в селе Кировское. Масштабные изменения затронули и центральные объекты здравоохранения. В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту Жаксынской районной больницы. Этот крупный проект рассчитан на два года.

Настоящим триумфом для местной системы здравоохранения стало признание заслуг ее главных специалистов на республиканском уровне. Медицинское сообщество страны подвело итоги престижного конкурса "Лучший в профессии – 2026", организованного Министерством здравоохранения РК. В условиях жесткого конкурсного отбора и серьезной конкуренции со стороны сильнейших специалистов из всех регионов Казахстана почетный титул "Лучший сельский врач" страны завоевал представитель Акмолинской области – заведующий хирургическим отделением и врач травматолог-ортопед Жаксынской районной больницы Аманжол Булатханович Нурмухаметов. Помимо высокого государственного признания, победителю присуждена внушительная денежная премия. Этот конкурс традиционно направлен на выявление и поддержку лучших медицинских кадров республики, а также на повышение престижа профессии врача, что особенно значимо для сельской местности.

Фото: пресс-служба акимата Жаксынского района

Для жителей Жаксынского района эта победа не стала сюрпризом, ведь Аманжол Нурмухаметов давно известен в регионе своим высочайшим мастерством, ювелирной точностью в операционной и искренней преданностью своему делу. За годы неустанной работы на его счету накопились тысячи успешно проведенных экстренных и плановых операций, а главное –тысячи спасенных жизней земляков. Возглавляемое им хирургическое отделение Жаксынской ЦРБ круглосуточно обеспечивает квалифицированной экстренной и плановой хирургической и травматологической помощью жителей всего региона. За всеми этими стенами, победами и цифрами стоит колоссальный труд людей в белых халатах. На сегодняшний день медицинскую помощь населению района оказывают 244 специалиста, среди которых 35 квалифицированных врачей, 106 работников среднего медицинского персонала, 44 младших медицинских работника и 59 прочих сотрудников.

Фото: пресс-служба акимата Жаксынского района

Кадровый вопрос в сельской местности всегда требует особого внимания, и районная администрация держит его на постоянном контроле. Только за прошлый год в районную больницу удалось привлечь 7 новых врачей, среди которых два врача общей практики, специалист УЗИ, стоматолог, врач-лаборант, акушер-гинеколог и терапевт. Тем не менее, потребность в кадрах пока сохраняется. На данный момент дефицит врачей составляет пять человек, району все еще нужны акушер-гинеколог, провизор, онколог, дерматолог, анестезиолог-реаниматолог, а также 10 специалистов среднего медицинского персонала. Создание современных условий на рабочих местах вкупе с признанием заслуг таких выдающихся мастеров, как Аманжол Нурмухаметов, помогает эффективно решать проблему дефицита кадров в сельской медицине. Руководство района подчеркивает, что местные исполнительные органы и в дальнейшем будут работать над обеспечением устойчивого развития региона, улучшая медицинскую инфраструктуру и повышая благосостояние жителей.