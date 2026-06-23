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Пожилые казахстанцы отдавали последние деньги незнакомцу, думая, что помогают родным

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 11:54 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области суд вынес приговор мужчине, который обманывал пожилых людей, выдавая себя за их родственника, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, злоумышленник находил в интернете контакты пенсионеров и звонил им.

Уже во время разговора он не представлялся, а ждал, пока собеседники сами предположат, что общаются с родственником, живущим за границей.

Поддерживая это заблуждение, мужчина убеждал пенсионеров передать деньги якобы для получения посылки. Средства он забирал через курьера, а затем скрывался.

"Жертвами мошенника стали 10 пожилых людей. Сумма ущерба составила от 50 тысяч до 1,75 млн тенге", – отмечено в публикации пресс-службы прокуратуры Карагандинской области за 23 июня 2026 года.

В итоге суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности.

В прокуратуре в очередной раз напомнили гражданам о необходимости проявлять осторожность при звонках от неизвестных лиц, проверять полученную информацию через родственников и не передавать деньги посторонним.

Немного ранее мы рассказывали, что мошенники освоили логистические платформы при перевозке казахстанцами машин и грузов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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