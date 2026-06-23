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События

На востоке Казахстана мамы с поросятами превратили лес в "кабанью детскую площадку"

кабаны, поросята, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 15:15 Фото: pixabay
На территории Катон-Карагайского национального парка фотоловушка запечатлела настоящую "детскую площадку" в дикой природе, сообщает Zakon.kz.

Специалисты заповедника поделились видео с казахстанцами, разместив его 23 июня 2026 года на странице в Instagram.

Так, в кадр попали две самки кабана с многочисленными поросятами, которые дружно исследовали грязевую лужу.

Стоит уточнить, что для кабанов такие грязевые ванны – не только развлечение, но и важная часть жизни: они помогают животным охлаждаться в жаркую погоду и защищаться от насекомых.

Немного ранее мы рассказывали, что змеи стали чаще встречаться на пляжах Черного и Каспийского морей. Всему виной изменения береговой линии, сокращения болот и рост температуры.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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