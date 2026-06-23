На востоке Казахстана мамы с поросятами превратили лес в "кабанью детскую площадку"
Фото: pixabay
На территории Катон-Карагайского национального парка фотоловушка запечатлела настоящую "детскую площадку" в дикой природе, сообщает Zakon.kz.
Специалисты заповедника поделились видео с казахстанцами, разместив его 23 июня 2026 года на странице в Instagram.
Так, в кадр попали две самки кабана с многочисленными поросятами, которые дружно исследовали грязевую лужу.
Стоит уточнить, что для кабанов такие грязевые ванны – не только развлечение, но и важная часть жизни: они помогают животным охлаждаться в жаркую погоду и защищаться от насекомых.
Немного ранее мы рассказывали, что змеи стали чаще встречаться на пляжах Черного и Каспийского морей. Всему виной изменения береговой линии, сокращения болот и рост температуры.
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