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События

"Проснулся и расстроился": на востоке Казахстана сняли необычное видео с медведем

медведь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:44 Фото: pexels
Фотоловушка в Катон-Карагайском национальном парке на востоке Казахстана запечатлела медведя во время весенней метели, сообщает Zakon.kz.

Косолапый обитатель Восточного Казахстана проснулся… и, кажется, немного расстроился. Так решили описать необычную картину сотрудники парка после просмотра записи фотоловушки за 24 мая 2026 года.

"Медведь проснулся, вышел из берлоги… а вокруг никого. Да еще и снег с метелью. Пока внизу уже царила весна, в горах зима не спешила сдавать свои позиции", – сказано в описании к ролику.

Также специалисты рассказали, почему кадры с "разочарованным" медведем дошли до размещения только сейчас, 14 июля 2026 года.

Дело в том, что фотоловушки, установленные в высокогорных и труднодоступных районах парка, проверяются не ежедневно. В зависимости от погодных условий и доступности местности карты памяти извлекаются один раз в 3-6 месяцев, а отдельные фотоловушки – лишь раз в год:

"Поэтому публикация кадров может происходить значительно позже даты съемки".

Стоит отметить, что в Катон-Карагайском парке обитает крупная популяция алтайского бурого медведя. В последние годы численность косолапых в Восточном Казахстане заметно выросла, из-за чего они стали чаще попадать в объективы фотоловушек и даже встречаться людям.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:44
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Обычно медведи выходят из зимней спячки в конце марта или первой половине апреля. Осенью (в ноябре) они залегают в берлоги. Если корма летом и осенью было недостаточно, некоторые особи могут долго не ложиться спать.

11 июля 2026 года стало известно о рекордном за последние годы нашествии бурых медведей в Восточной Финляндии. Службы реагирования контролируют ситуацию на пределе возможностей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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