Переселенцы провернули махинации с жильем ради госвыплат в Казахстане

В Костанайской области переселенцы использовали жилищные сертификаты не по назначению. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления областной прокуратуры.

Так, в ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, переселенцам при приобретении жилья в населенных пунктах постоянного проживания в регионе прибытия предоставляется сертификат экономической мобильности в размере 1 625 месячных расчетных показателей (МРП).

Однако несколько переселенцев захотели получить больше денег от государства.

Так, в 2024 году один переселенец путем заключения фиктивного договора купли-продажи приобрел квартиру за 6 млн тенге, из которых 3 млн тенге подлежали финансированию за счет бюджетных средств.

В ходе проверки установлено, что фактически продавцом квартиры получено 1,6 млн тенге, тогда как стоимость жилья в договоре была искусственно завышена по просьбе покупателя.

Аналогичным способом другой переселенец приобрел квартиру по завышенной стоимости 5,5 млн тенге, получив 2,67 млн тенге по сертификату экономической мобильности.

В итоге было возбуждено 2 уголовных дела. Уже в ходе расследования переселенцы признали вину и в полном объеме возместили причиненный государству ущерб на общую сумму 5,7 млн тенге, в связи с чем производство по уголовным делам прекращено по нереабилитирующим основаниям.

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