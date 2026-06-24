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Переселенцы провернули махинации с жильем ради госвыплат в Казахстане

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В Костанайской области переселенцы использовали жилищные сертификаты не по назначению. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления областной прокуратуры.

Так, в ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, переселенцам при приобретении жилья в населенных пунктах постоянного проживания в регионе прибытия предоставляется сертификат экономической мобильности в размере 1 625 месячных расчетных показателей (МРП).

Однако несколько переселенцев захотели получить больше денег от государства.

Так, в 2024 году один переселенец путем заключения фиктивного договора купли-продажи приобрел квартиру за 6 млн тенге, из которых 3 млн тенге подлежали финансированию за счет бюджетных средств.

В ходе проверки установлено, что фактически продавцом квартиры получено 1,6 млн тенге, тогда как стоимость жилья в договоре была искусственно завышена по просьбе покупателя.

Аналогичным способом другой переселенец приобрел квартиру по завышенной стоимости 5,5 млн тенге, получив 2,67 млн тенге по сертификату экономической мобильности.

В итоге было возбуждено 2 уголовных дела. Уже в ходе расследования переселенцы признали вину и в полном объеме возместили причиненный государству ущерб на общую сумму 5,7 млн тенге, в связи с чем производство по уголовным делам прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Немного ранее мы рассказывали, что в Карагандинской области суд вынес приговор мужчине, который обманывал пожилых людей, выдавая себя за их родственника.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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