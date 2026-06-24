Нашел возле LRT и забыл: молодой астанчанин спустя год получил срок из-за забытой в рюкзаке находки

Молодой астанчанин нашел патрон, положил его в рюкзак и забыл. Это через год привело к обвинительному приговору, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре 24 июня 2026 года рассказали, что в Астане 22-летний парень, работающий в творческой сфере, нашел около строящегося объекта LRT один патрон и положил его в рюкзак.

"Он рассматривал находку как возможный реквизит для съемок, но позже забыл о ней. Через год молодой человек прибыл в аэропорт для вылета в Алматы. При досмотре патрон обнаружили в кармане его рюкзака. Судом он был осужден за незаконное приобретение, хранение и перевозку боеприпаса к 1 году ограничения свободы", – сообщили в ведомстве.

Там указали, что в рамках дела не установили, что молодой человек намеревался использовать патрон по назначению, передать его кому-то или сбыть.

"Оружие у него не изымалось, вредные последствия не наступили. Согласно статье 10 УК деяние, хотя и содержащее признаки уголовного правонарушения, не признается таковым, если в силу малозначительности не представляет общественной опасности. Кассационным судом уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения ввиду малозначительности деяния. Суд учел, что последствий для окружающих не наступило, был обнаружен только один патрон, а обстоятельства дела не указывали на намерение использовать его в преступных целях", – пояснили в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура согласилась с позицией кассационного суда.

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