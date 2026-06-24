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События

Вынесен приговор казахстанцу, который пытался незаконно вывезти за границу тонны спирта

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 13:22 Фото: freepik
В Костанайской области вынесли приговор мужчине, который пытался вывезти за границу тонны спирта. Подробности сегодня, 24 июня 2026 года, раскрыли в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Так, попытка незаконного вывоза 24 тонн этилового спирта за пределы страны по фиктивным документам была пресечена на пункте пропуска "Кайрак" в Карабалыкском районе сотрудниками Департамента экономических расследований и Департамента пограничной службы области при координации прокуратуры.

"Установлено, что физическое лицо перевозило подакцизную продукцию из южных регионов республики в значительных размерах без лицензии на перевозку и без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. С целью сокрытия объекта налогообложения в сопроводительных документах груз был указан как "яблочный уксус".Прокуратура Костанайской области

В ходе досудебного расследования действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса РК, за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии, сопряженное с перевозкой подакцизных товаров в значительном размере.

"Приговором Карабалыкского районного суда от 4 июня подсудимый признан виновным, и ему назначен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 786 400 тенге с конфискацией в доход государства 24 тонн этилового спирта".Прокуратура Костанайской области

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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