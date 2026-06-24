Вынесен приговор казахстанцу, который пытался незаконно вывезти за границу тонны спирта

В Костанайской области вынесли приговор мужчине, который пытался вывезти за границу тонны спирта. Подробности сегодня, 24 июня 2026 года, раскрыли в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Так, попытка незаконного вывоза 24 тонн этилового спирта за пределы страны по фиктивным документам была пресечена на пункте пропуска "Кайрак" в Карабалыкском районе сотрудниками Департамента экономических расследований и Департамента пограничной службы области при координации прокуратуры.

"Установлено, что физическое лицо перевозило подакцизную продукцию из южных регионов республики в значительных размерах без лицензии на перевозку и без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. С целью сокрытия объекта налогообложения в сопроводительных документах груз был указан как "яблочный уксус". Прокуратура Костанайской области

В ходе досудебного расследования действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса РК, за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии, сопряженное с перевозкой подакцизных товаров в значительном размере.

"Приговором Карабалыкского районного суда от 4 июня подсудимый признан виновным, и ему назначен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 786 400 тенге с конфискацией в доход государства 24 тонн этилового спирта". Прокуратура Костанайской области

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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