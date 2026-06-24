В крупнейшем нацпарке страны засняли украшение казахской степи из Красной книги

Администрация национального парка "Алтын Емель" поделилась видео, записанным фотоловушкой. В кадре можно увидеть, как табун куланов пришел на водопой, сообщает Zakon.kz.

Специалисты не только опубликовали ролик, но и рассказали интересные сведения о животных, ставших украшением степи.

Кулан (Equus hemionus) хотя внешне похож и на лошадь, и на осла, является уникальным видом, не относящимся ни к одному из них.

Они отлично приспособлены к жизни в пустынных и полупустынных регионах. Куланы занесены в Красную книгу Казахстана. Некогда находившиеся под угрозой исчезновения эти животные сейчас успешно размножаются благодаря строгим мерам охраны.

"Алтын-Эмель" – это крупнейший государственный национальный природный парк Казахстана, расположенный в Жетысуской области (ранее часть Алматинской области) в долине реки Или.

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