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Общество

Неправильная парковка во дворах: автомобили эвакуировали на штрафстоянку в Алматы

спецтехника, полиция, парковки, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 13:36 Фото: Instagram/112almaty
В Алматы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) и Департамента полиции (ДП) провели профилактический рейд во дворах многоквартирных жилых домов. Цель – обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 19 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе ДЧС:

"В ходе мероприятия выявлены факты парковки транспортных средств в местах, затрудняющих доступ экстренных служб. В отношении нарушителей сотрудниками полиции составлены административные протоколы. Автомобили, владельцы которых не устранили нарушения, были эвакуированы на специализированную штрафстоянку".

Жителям и гостям Алматы напомнили, что неправильно припаркованный автомобиль может стоить чьей-то жизни.

"В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации каждая минута имеет значение. Припаркованный с нарушением автомобиль может помешать своевременному прибытию спасателей и стать причиной тяжелых последствий", – заключили в пресс-службе ДЧС.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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