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Общество

Циклон накроет Казахстан 25 июня: синоптики предупредили о ливнях и сильной жаре

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 17:48 Фото: unsplash
В четверг, 25 июня 2026 года, погоду в Казахстане будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, местами возможны град и шквалистый ветер.

Также известно, что сильные дожди прогнозируются на севере, востоке и в центральных регионах республики.

Ветер усилится практически по всей стране, а на западе, северо-западе и севере ночью и утром возможны туманы.

"В Алматинской области, а также в областях Абай и Жетысу сохранится сильная жара – столбики термометров поднимутся до +35-38°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Метеорологи подчеркивают, что наиболее сложная ситуация ожидается в отдельных районах Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и областях Абай, Улытау и Жетысу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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