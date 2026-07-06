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Опубликовано штормовое предупреждение на 7 июля

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 17:03 Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 7 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем возможен град, в центре области – небольшой дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. В Жезказгане временами ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара +35°C.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на севере и востоке временами сильный дождь и град. Ветер на востоке области до 15–18 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Караганде ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем – дождь, гроза и град.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. В горах Иле Алатау днем также ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем до 15–20 м/с.

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Лето набирает обороты: до +39°C в Шымкенте, грозы – в Астане и Алматы

В Алматинской области днем на западе, юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем до 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара +35°C.

В Атырауской области утром и днем на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза и град. Ветер днем до 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау днем ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град. Днем ожидается сильная жара +35°C.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре ожидается туман. Ветер днем до 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара +38...+41°C. В Актау днем ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере и западе ожидаются небольшой дождь, гроза, град и шквал, днем – дождь, временами сильный дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 15–20 м/с, днем временами порывы до 23–28 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер днем до 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+37°C.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15–20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на западе, севере и в центре сильный дождь, град и шквал. Ветер до 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. На юге области днем ожидается сильная жара +35°C. На западе, севере и юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер днем до 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидаются дождь и гроза, на западе, севере и востоке – град и шквал. Ночью на севере возможен туман. Ветер днем до 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. На юге области днем ожидается сильная жара +35°C. На западе, юго-западе и юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и в центре – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер днем до 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидаются дождь и гроза.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем до 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере – чрезвычайная. В Туркестане днем ветер усилится до 15–20 м/с. Ожидается сильная жара +40°C.

В Кызылординской области днем ожидается сильная жара +40...+41°C. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области днем на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке возможен туман. На юге области днем ожидается сильная жара +36°C.

В Павлодарской области ночью на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на западе, юге и востоке град и шквал. Ветер днем до 15–20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза и град.

В Северо-Казахстанской области на юге и востоке ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге возможен туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью на юге и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге – дождь, гроза и град. Ночью и утром на севере возможен туман. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке области до 15–20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+36°C. На севере, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35...+36°C.

Ранее синоптики предупредили, что 41-градусная жара вернется в Казахстан.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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