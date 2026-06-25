Казахстанцам предлагают обсудить новые правила для табачного рынка

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана проведет публичные обсуждения по вопросам маркировки и прослеживаемости табачной продукции, сообщает Zakon.kz.

В ходе слушаний будут представлены результаты анализа регуляторного воздействия, касающегося пересмотра действующих механизмов контроля за оборотом табачных изделий с использованием средств идентификации.

Публичные обсуждения запланированы на 30 июня 2026 года и начнутся в 10:00.

К участию приглашаются представители государственных органов, бизнеса, общественных объединений, а также все заинтересованные граждане.

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