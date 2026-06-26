#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
События

Подсудимые по делу о взрыве в "Центре плова" отрицают свою вину

Взрыв в Щучинске, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 06:00 Фото: Zakon.kz
25 мая в Щучинске подсудимые по делу о взрыве в "Центре плова" попросили прощения, но своей вины не признали, сообщает Zakon.kz.

Мощный взрыв в популярном кафе "Центр плова" прогремел 26 февраля, после чего начался пожар. Погибли 12 человек, еще 16 получили различные травмы. Большинство погибших и пострадавших – работники общепита, передает "КТК".

Со слов гособвинителя Елены Сайлаубековой, технической причиной взрыва стало образование взрывоопасной газовоздушной смеси в отдельном помещении кафе, произошедшее в результате утечки газа при разрыве стенки газового баллона, находившегося в помещении коридора кухонной зоны.

Следствие по взрыву в кафе длилось почти четыре месяца. На скамье подсудимых:

  • владелец общепита;
  • директор газовой заправки;
  • доставщик баллонов.
"Им вменяют нарушение норм безопасности и эксплуатации бытовых емкостей. На заседании они запретили показывать свои лица", – говорится в репортаже.

25 июня в Шымкенте вспыхнул крупный пожар на складах: есть пострадавшие.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Щучинске похоронили сотрудницу центра плова
06:36, 12 марта 2026
11-ю жертву взрыва в "Центре плова" похоронили в Щучинске 11 марта
Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
15:49, 03 марта 2026
Взрыв в кафе в Щучинске: число жертв выросло до девяти
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
10:57, 23 апреля 2026
Смертельный пожар в "Центре плова" Щучинска: новые задержания по громкому делу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
05:58, Сегодня
Чемпион Almaty Open Даниил Медведев: Меня не считали перспективным игроком
Том Аспиналл
05:13, Сегодня
Аспиналл ведёт переговоры о реванше с Ганом
Янник Синнер
04:56, 26 июня 2026
Синнер назвал победителя "Уимблдона-2026"
Александр Овечкин
04:27, 26 июня 2026
Стали известны новые подробности о будущем Овечкина в "Вашингтоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: