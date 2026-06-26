В Алматы восстановят прежние маршруты 12 автобусов

В Алматы восстановят схемы движения 12 автобусов. Об этом стало известно сегодня, 26 июня 2026 года, из заявления городского Транспортного холдинга, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации, в связи с завершением дорожно-ремонтных работ на улице Рыскулбекова (на участке от улицы Мустафина до улицы Навои) будут восстановлены утвержденные схемы движения маршрутов №3, №15, №32, №34, №59, №63, №63А, №67, №103, №119, №135 и №205.

О временном перекрытии участок ул. Рыскулбекова стало известно 24 июня.

Ранее также сообщалось об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233.