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События

В Алматы восстановят прежние маршруты 12 автобусов

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:43 Фото: Zakon.kz
В Алматы восстановят схемы движения 12 автобусов. Об этом стало известно сегодня, 26 июня 2026 года, из заявления городского Транспортного холдинга, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации, в связи с завершением дорожно-ремонтных работ на улице Рыскулбекова (на участке от улицы Мустафина до улицы Навои) будут восстановлены утвержденные схемы движения маршрутов №3, №15, №32, №34, №59, №63, №63А, №67, №103, №119, №135 и №205.

О временном перекрытии участок ул. Рыскулбекова стало известно 24 июня.

Ранее также сообщалось об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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