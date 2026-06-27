Казахстан и Европа заложили основу для прокурорского взаимодействия в борьбе с преступностью

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов совершил рабочий визит в Люксембург. В рамках визита глава казахстанского надзорного органа встретился с главой Европейской прокуратуры Лаурой Кёвеши, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, совместного противодействия актуальным видам преступности, в том числе транснационального характера, защиты прав и законных интересов граждан, поиска и возврата активов.

По итогам встречи стороны подписали Соглашение о взаимодействии между Генеральной прокуратурой РК и Европейской прокуратурой.

Фото: Генеральная прокуратура РК

"Данный международный документ создает правовую основу для непосредственного взаимодействия казахстанской прокуратуры с прокурорами Европейского союза, включая обмен оперативной информацией, создание совместных следственных групп, содействие по вопросам экстрадиции преступников, розыска, ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем", – сообщила Генпрокуратура 27 июня 2026 года.

Также Асылов провел встречу с генпрокурором Люксембурга Джоном Петри.

Собеседники детально обсудили развитие двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, совершенствования механизмов оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также обмен передовым опытом и положительной практикой прокурорской деятельности.

В завершение стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Ранее Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года.