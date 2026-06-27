Казахстан и Европа заложили основу для прокурорского взаимодействия в борьбе с преступностью
В ходе переговоров были обсуждены вопросы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, совместного противодействия актуальным видам преступности, в том числе транснационального характера, защиты прав и законных интересов граждан, поиска и возврата активов.
По итогам встречи стороны подписали Соглашение о взаимодействии между Генеральной прокуратурой РК и Европейской прокуратурой.
"Данный международный документ создает правовую основу для непосредственного взаимодействия казахстанской прокуратуры с прокурорами Европейского союза, включая обмен оперативной информацией, создание совместных следственных групп, содействие по вопросам экстрадиции преступников, розыска, ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем", – сообщила Генпрокуратура 27 июня 2026 года.
Также Асылов провел встречу с генпрокурором Люксембурга Джоном Петри.
Собеседники детально обсудили развитие двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, совершенствования механизмов оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также обмен передовым опытом и положительной практикой прокурорской деятельности.
В завершение стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Ранее Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года.