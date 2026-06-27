Ертысбаев покинул пост председателя Народной партии

Говоря о смене руководства, Ертысбаев подчеркнул, что обновление является естественным этапом развития любой политической организации, особенно в условиях масштабных политических преобразований, которые переживает Казахстан после принятия новой Конституции, отмечается в тексте партии.

По итогам голосования делегаты избрали председателем Народной партии Казахстана Нурсултана Шоканова.

Нурсултан Шоканов родился в Алматы в 1986 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности "Финансы", позднее получил степень Executive MBA в бизнес-школе IMD в Швейцарии. Профессиональную карьеру начал в международной аудиторской компании Ernst & Young. Затем занимал руководящие должности в нефтесервисной компании "Сандриллинг", где отвечал за корпоративные финансы, административное управление, проекты по слияниям и поглощениям, а также антикризисное управление. С декабря 2022 года он руководил Алматинским городским, а затем Алматинским областным филиалами Народной партии Казахстана.