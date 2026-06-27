Ертысбаев покинул пост председателя Народной партии
Говоря о смене руководства, Ертысбаев подчеркнул, что обновление является естественным этапом развития любой политической организации, особенно в условиях масштабных политических преобразований, которые переживает Казахстан после принятия новой Конституции, отмечается в тексте партии.
"Любой этап развития требует обновления. Это естественный процесс, без которого невозможно движение вперёд", – заявил Ертысбаев.
По итогам голосования делегаты избрали председателем Народной партии Казахстана Нурсултана Шоканова.
"Представляя нового председателя, Ертысбаев отметил, что Нурсултан Шоканов хорошо известен партийцам как человек, который прошел все основные этапы партийной работы – от руководства региональными структурами до участия в реализации ключевых организационных проектов партии. По его словам, он глубоко знает работу организации изнутри, обладает современным управленческим опытом и пользуется заслуженным уважением коллег".
Нурсултан Шоканов родился в Алматы в 1986 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) по специальности "Финансы", позднее получил степень Executive MBA в бизнес-школе IMD в Швейцарии. Профессиональную карьеру начал в международной аудиторской компании Ernst & Young. Затем занимал руководящие должности в нефтесервисной компании "Сандриллинг", где отвечал за корпоративные финансы, административное управление, проекты по слияниям и поглощениям, а также антикризисное управление. С декабря 2022 года он руководил Алматинским городским, а затем Алматинским областным филиалами Народной партии Казахстана.
Ранее Азат Перуашев сложил полномочия председателя партии "Ак жол".