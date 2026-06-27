После землетрясения в Казахстане проверили опасные природные объекты

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС Казахстана провели комплексный мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползне- и селеопасных участков, сообщает Zakon.kz.

В рамках проверки был также выполнен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений и нарушений в работе инфраструктуры.

По итогам обследования никаких повреждений выявлено не было. Все проверенные объекты продолжают функционировать в штатном режиме.

В МЧС отметили, что ситуация на территории остается стабильной, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение ощутили жители Шымкента и двух областей Казахстана.