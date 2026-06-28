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Сильная жара и ливень: какой будет погода в Казахстане 29 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 16:28 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части РК пройдут дожди с грозами, градом и шквалом. В западных, северо-западных, северных и центральных регионах – ливень.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе РК ночью и утром ожидается туман.

Днем ожидается сильная жара в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Абай, в центре Карагандинской области +35...+38°C.

Днем очень сильная жара ожидается на севере области Жетысу, на юго-востоке Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай +40...+41°C.

В Карагандинской, Алматинской областях, в областях Улытау, Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере, востоке Жамбылской, на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской, в центре Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Жетысу, на юге Кызылординской, на юго-востоке Актюбинской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке, в центре Акмолинской, на севере, северо-западе Павлодарской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на северо-западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, юге Жамбылской, на севере Алматинской области, на юге, в центре Атырауской, на юге, востоке области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" обратился с предупреждением к алматинцам и гостям города.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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