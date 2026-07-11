#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
События

Опубликовано штормовое предупреждение на 12 июля

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 17:14 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 12 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и во всех семнадцати областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области днем на востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на юго-востоке – чрезвычайная. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер днем до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на юге возможен туман. Ветер днем до 15-18 м/с. На западе и юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ветер усилится до 15-18 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем на юге и в горах до 15-20 м/с. В горах Иле Алатау днем также ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер на западе, севере, в горных и предгорных районах до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге и в центре – чрезвычайная. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал, ночью на севере временами сильный дождь. Ветер до 15-20 м/с. 12–15 июля днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C.

В области Улытау на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и западе – чрезвычайная.

В Мангистауской области ночью и утром на западе ожидается туман. Ветер на севере и в центре до 15-18 м/с. На северо-востоке и в центре сохраняется, на севере ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ветер днем усилится до 15-20 м/с, порывы – до 23 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем ветер усилится до 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ветер днем усилится до 15-20 м/с, порывы – до 23 м/с. На юго-западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юго-востоке – чрезвычайная. В Семее ожидается ветер до 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная.

В Костанайской области днем на западе ожидаются дождь, гроза и град, на севере – небольшой дождь и гроза. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Актюбинской области ночью на северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере, западе и в центре – небольшой дождь и гроза. Ветер днем до 15-18 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер днем до 15 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке, севере и юге области до 15-20 м/с, в районе Алакольских озер днем порывы до 23–28 м/с. На западе и в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается сильная жара +35...+37°C.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере – чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром на западе возможен туман. Ветер до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 12 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
17:04, 05 июля 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 6 июля
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:03, 06 июля 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 7 июля
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:37, 27 июня 2026
По всей стране объявлено штормовое предупреждение на воскресенье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Назначены арбитры на ответный матч &quot;Астаны&quot; против &quot;Динамо Сити&quot; в Лиге Конференций
16:46, Сегодня
Назначены арбитры на ответный матч "Астаны" против "Динамо Сити" в Лиге Конференций
Казахстанец Хамза Максатулы проиграл боксёру из Узбекистана в 1/4 финала чемпионата Азии
16:18, Сегодня
Казахстанец Хамза Максатулы проиграл боксёру из Узбекистана в 1/4 финала чемпионата Азии
Стала известна стоимость билетов на ответный матч «Елимая» и «Алашкерта» в Семее
16:13, Сегодня
Стала известна стоимость билетов на ответный матч "Елимая" и "Алашкерта" в Семее
&quot;Иртыш&quot; подписал опытного защитника из Сербии Марко Евтича
15:30, Сегодня
"Иртыш" подписал опытного защитника из Сербии Марко Евтича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: