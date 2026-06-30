Земли на 619 млн тенге вернули государству
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В Атырауской области государству возвращены десятки неосвоенных земельных участков, сообщает Zakon.kz.
Подробности 30 июня 2026 года раскрыли в прокуратуре региона:
"В Атырауской области в государственную собственность возвращено 78 земельных участков площадью 2182 га с кадастровой стоимостью свыше 619 млн тенге. В ходе анализа установлено, что ряд земельных участков, предоставленных для предпринимательской деятельности, жилищного строительства и иных целей, длительное время не осваивались".
Кроме того, местными исполнительными органами своевременно не принимались меры по вовлечению земельных участков в оборот.
"По акту прокурорского надзора уполномоченными органами приняты меры по прекращению прав землепользования и возврату неиспользуемых земельных участков в государственную собственность".Прокуратура Атырауской области
25 июня 2026 года стало известно, что в Атырау после проверки государству вернули недвижимость и земли на сотни миллионов тенге. Подробнее об этом – здесь.
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