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События

Что стало с детенышами снежного барса – героями зимнего видео в горах РК – уникальные кадры

снежные барсы в горах ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:48 Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark
В горах на востоке страны в объектив фотоловушки попало семейство снежных барсов, уже попадавших на видео зимой 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что прогуляться барсы решили в том же самом месте, что и несколько месяцев назад. Причем детеныши заметно подросли.

"Три детеныша снежного барса заметно подросли. Фотоловушка, установленная лесничим Жомартом Аманбаевым высоко в горах для мониторинга снежного барса, вновь запечатлела по-настоящему уникальный момент. Несколько месяцев назад именно здесь в объектив фотоловушки впервые попала самка снежного барса с тремя детенышами. Сегодня эта семья вновь появилась перед камерой. Малыши, которых мы видели зимой, заметно подросли и теперь уверенно следуют за матерью, свободно передвигаясь по высокогорным просторам Катон-Карагая", – рассказали в Катон-Карагайском национальном парке 30 июня 2026 года.

В мае в Комитете лесного хозяйства и животного мира рассказали, как себя чувствует снежный барс, на которого в феврале установили спутниковый ошейник.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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