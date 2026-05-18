Гордость Заилийского Алатау: что стало со снежным барсом, которому в феврале надели ошейник
В Instagram ведомство поделилось кадрами редкого хищника, сделанными фотоловушкой.
"Иле-Алатауский национальный парк продолжает наблюдение за снежным барсом, на которого в феврале был установлен спутниковый ошейник. Хищник успешно перемещается в пределах своего индивидуального участка", – заявили специалисты комитета.
По данным спутниковой телеметрии, снежный барс демонстрирует естественное поведение, характерное для своего вида.
"Эти данные позволяют всесторонне изучать особенности его адаптации к природной среде", – отметили в комитете.
Кроме того, специалисты ведут постоянный мониторинг состояния хищника с помощью фотоловушек.
"За три месяца наблюдений хищник демонстрирует нормальное пищевое поведение и находится в хорошей физической форме. Проводимая работа является важной основой для обеспечения эффективной охраны вида в режиме реального времени", – подчеркнули в комитете.
29 января 2026 года фотограф Дмитрий Доценко поделился завораживающим видео со снежным барсом в горах Алматы. Но это обернулось громким скандалом.
Кадры фотографа вдохновили алматинцев и туристов отправиться в горы в надежде увидеть легендарного хозяина высокогорья. Однако желающих оказалось слишком много, и многие из них пренебрегли элементарными правилами поведения в дикой природе. На это обратил внимание заведующий лабораторией териологии Института зоологии Комитета науки Алексей Грачев. По его словам, происходящее вышло за рамки этики и здравого смысла.
Материал по теме
4 февраля стало известно, что на снежного барса был установлен спутниковый ошейник, а также проведен забор необходимых биоматериалов для оценки состояния здоровья и исключения возможных заболеваний.