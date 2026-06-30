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События

Пластиковый мусор на мороженое обещают обменять жителям Экибастуза

Мороженое, девушка, руки, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 19:26 Фото: pixabay
7 июля в Экибастузе запланирована экологическая акция, в ходе которой жителям города пообещали обменять пластик на мороженое, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн анонсирует, что экологический фестиваль пройдет в парке "Шахтер" с 18:00 до 22:00.

Гостей ждет насыщенная программа. Во время мероприятия можно будет обменяться одеждой или книгами, чтобы подарить ненужным вещам вторую жизнь. Кроме того, сдав пластиковые бутылки, можно будет получить бесплатное мороженое.

Отмечается, что для гостей фестиваля готовят экологические игровые площадки, молодежный флешмоб и танцевальную программу.

Организаторы уточняют, что главная цель фестиваля – привлечь внимание жителей к вопросам экологии и бережного отношения к окружающей среде.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана предоставили рекомендации для населения по выбору одного из самых любимых десертов миллионов людей – мороженого.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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