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События

Почти 200 казахстанцев отравились после свадьбы: вскрылись вопиющие нарушения

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 19:27 Фото: Zakon.kz
Ресторан в Актюбинской области, где отравились 188 человек, работал без разрешения. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова, передает Zakon.kz.

Как пишет 30 июня 2026 года газета "Диапазон", персонал заведения не проходил медосмотр.

"Объект работал без разрешительного документа – отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение. Также выявили нарушения санитарного состояния, хранения продуктов, технологического процесса приготовления, личной гигиены персонала, отсутствие обязательных медицинских осмотров и книжек. По данным лабораторных исследований, в пробах пищевой продукции и смывах персонала выявили возбудители кишечной инфекции", – рассказали на брифинге.

Первые пациенты с признаками кишечной инфекции в Мугалжарскую райбольницу стали поступать 19 июня. Все они посещали тои и поминальные обеды в ресторане "Тумар" в Кандыагаше. Всего пострадавших оказалось 188, из них 15 – дети младше 14 лет.

Сейчас в стационарах остаются 13 пациентов, из них 12 – в Мугалжарской райбольнице, один – в областной инфекционной больнице.

У 34 человек, вероятно, сальмонеллез, сообщили в облздраве. Ресторан закрыли. Полиция начала досудебное расследование по ст. 304 УК РК – "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Свое расследование начали и санэпидемиологи.

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Канат Болысбек
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