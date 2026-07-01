Михаил Ломтадзе представил Kasper: персональный Ai помощник каждому казахстанцу от Kaspi.kz

Kasper помогает сделать уверенный выбор товара в Kaspi Магазине: понимает задачу клиента, уточняет детали, сравнивает варианты, объясняет сложные термины простыми словами и помогает выбрать лучшее для себя.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, представил Kasper – нового Ai помощника в Kaspi Магазине. Презентация прошла в Алматы под слоганом "Время изменить привычное!".



Kasper – это новая глава в истории инноваций Kaspi.kz. Раньше клиенты искали товары по ключевым словам, сравнивали характеристики, читали отзывы и выбирали среди множества вариантов. Теперь достаточно просто своими словами поставить задачу, и Kasper поможет выбрать то, что подходит именно вам.

Например: "Помоги выбрать пылесос для квартиры. У меня ковры, плитка и кот" или "Нужен смартфон с хорошей камерой и большим экраном". Kasper уточнит детали, подберет подходящие товары, сравнит их и простыми словами объяснит, чем они отличаются и какой вариант лучше подходит под вашу задачу.

"Для нас инновации – это не просто новые технологии, которые удивляют один день. Настоящая инновация – когда технология становится полезной для миллионов людей и частью повседневной жизни. Мы всегда стараемся делать жизнь наших любимых клиентов лучше. Когда мы создавали Kaspi Магазин, наша цель была простой: чтобы каждый казахстанец мог делать все покупки в одном месте. Сегодня в Kaspi Магазине объединены 106 тысяч продавцов, 20 миллионов товаров, цены, отзывы, рейтинги, детальные характеристики и описание товаров – все собрано вокруг клиента. Мы решили задачу "где купить". Но когда выбор стал таким большим, появилась новая задача – помочь клиенту сделать уверенный выбор. Не каждый должен быть экспертом по каждому товару. Теперь можно просто поставить задачу, что вам нужно, а Kasper поможет понять, сравнить, объяснить сложные термины простыми словами и выбрать лучшее для себя. Kasper – это первый шаг к нашей большой цели: персональный Ai помощник каждому казахстанцу, который поможет решать ежедневные задачи. Раньше персональный помощник был у избранных. Мы хотим, чтобы персональный Ai помощник был у каждого нашего клиента. Я хочу поблагодарить нашу команду, которая с большим вдохновением создает новые классные сервисы. И спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами!". Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz

Kasper помогает клиентам не теряться в большом выборе. Он понимает поставленную задачу, задает уточняющие вопросы, сравнивает товары, объясняет разницу простыми словами и помогает выбрать лучшее для себя.

Kasper общается на казахском и русском языках. Вопросы можно задавать голосом или текстом.

В июле Kasper будет доступен клиентам в Алматы и затем постепенно по всей стране.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисы.

В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada – одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.