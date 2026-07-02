Кыргызстан обратился к Казахстану из-за поставок топлива

Кыргызстан направил в Казахстан, Россию, Узбекистан и другие страны обращения касательно поставок топлива, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства энергетики Кыргызстана, на сегодняшний день в стране сформированы достаточные запасы горюче-смазочных материалов. Поставки горюче-смазочных материалов в страну осуществляются на постоянной основе в соответствии с ранее заключенными контрактами.

"Как известно, Кыргызская Республика импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. В этой связи изменения на мировом энергетическом рынке, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть оказывают влияние на внутренний рынок страны, как и на рынки многих других государств", – отметили в Минэнерго КР.

Там продолжили, что Кабинет министров и Министерство энергетики КР оперативно принимают необходимые меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности страны и стабильного снабжения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

"В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере", – сообщили в ведомстве.

Между тем 1 июля 2026 года Министерство энергетики Казахстана сообщило, что в стране безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана.