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Общество

Гигантскую древнюю гостью из Амазонки показали в зоопарке Алматы

Арапайма, рыба, аквариум , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:53 Фото: wikimedia/Jeff Kubina
Зоопарк Алматы знакомит с питомцами. В этот раз в центре внимания арапайма – одна из самых древних рыб планеты и настоящий гигант из Амазонки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 30 июня 2026 года в зоопарке, в природе арапайма может вырастать до 3 метров в длину и весить около 200 килограммов.

"Ее чешуя считается одной из самых прочных в животном мире. Она настолько крепкая, что надежно защищает рыбу даже от острых зубов пираний. Неудивительно, что ученые изучают строение чешуи арапаймы при разработке современных защитных материалов. Но самое удивительное – арапайма дышит атмосферным воздухом! Вместо того, чтобы полагаться только на жабры, она регулярно всплывает к поверхности, делает громкий вдох и снова уходит под воду. Этот звук напоминает громкий хлопок или кашель и хорошо слышен даже издалека", – написали в паблике зоопарка.

А во время кормления эта рыба молниеносно открывает огромную пасть и буквально всасывает добычу, создавая мощный поток воды.

"Поэтому процесс кормления сопровождается резким и очень громким звуком. В бассейне арапайма чувствует себя настоящей хозяйкой – она занимает большую часть пространства, а ее соседи, миролюбивые темные паку, предпочитают держаться на противоположной стороне", – отметили в зоопарке.

Арапайма или гигантская арапайма – тропическая пресноводная лучеперая рыба из семейства аравановых отряда араванообразных. Из-за своей архаичной морфологии считается живым ископаемым. Обитает в Южной Америке в бассейне реки Амазонки на территории Бразилии, Гайаны и Перу.

В апреле в зоопарке Алматы показали удивительную пару "живых ископаемых", а в июне стало известно о пополнении среди обитателей – парой канадских рысей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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