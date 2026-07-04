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События

В Таразе произошло землетрясение

Землетрясение в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 05:13 Фото: pixabay
4 июля в 04:40 по казахстанскому времени в Таразе зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр расположен в 413 км. на запад от города Алматы на территории Казахстана, передает пресс-служба МЧС.

"Сведения об ощутимости в городе Тараз – два балла", – говорится в сообщении ведомства.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

В Алматинской области продолжаются превентивные и аварийно-восстановительные мероприятия под координацией МЧС Казахстана совместно с местными исполнительными органами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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