В Таразе произошло землетрясение
Фото: pixabay
4 июля в 04:40 по казахстанскому времени в Таразе зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр расположен в 413 км. на запад от города Алматы на территории Казахстана, передает пресс-служба МЧС.
"Сведения об ощутимости в городе Тараз – два балла", – говорится в сообщении ведомства.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
В Алматинской области продолжаются превентивные и аварийно-восстановительные мероприятия под координацией МЧС Казахстана совместно с местными исполнительными органами.
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