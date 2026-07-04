Опубликовано штормовое предупреждение на 5 июля

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 5 июля 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области днем ожидаются сильный дождь, град. Ветер до 15 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Караганде ожидаются дождь и гроза.

В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется, а на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ночью ожидаются дождь и гроза. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер до 20 м/с.

В Алматинской области ночью ожидаются дождь и гроза, на юге и в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Днем на юге и в горных районах также ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град и шквал. Ветер до 20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В области Жетысу ночью на юге, востоке, в центре и горных районах ожидаются дождь и гроза, в горах временами сильный дождь. Днем в горных районах сохранятся дождь и гроза. Ночью и утром в горах ожидается туман. Ветер до 20 м/с, в районе Алакольских озер – до 28 м/с. На севере, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются дождь и гроза.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара 38–39 градусов.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере и востоке – сильный дождь, град, шквал. Ветер до 23 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь и гроза.

В области Абай ночью на западе, севере, юге и в центре ожидаются дождь и гроза, днем – дождь и гроза, на западе и севере временами сильный дождь, град, шквал. Ветер до 25 м/с. На западе, севере и юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, юге и в центре ожидаются дождь и гроза, днем – дождь и гроза, на севере и востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере ожидается туман. Ветер до 23 м/с. На востоке и юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и в центре – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара 35–37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Актюбинской области днем на северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза. На юго-западе днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Западно-Казахстанской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер до 20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Костанайской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и востоке ожидается туман.

В Павлодарской области ночью на западе и юге ожидаются дождь и гроза, днем – дождь и гроза, на западе и юге сильный дождь, град, шквал. Ветер до 20 м/с. На западе и юге области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 20 м/с.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ветер до 20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

В Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере и юге – сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер до 20 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 июля.