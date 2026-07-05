Токаев поздравил казахстанцев с национальным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником – Национальным днем домбры. Глава государства назвал этот инструмент неотъемлемой частью нашей идентичности, бесценным достоянием, возвышающим дух народа, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, посредством домбры на протяжении веков пестовались высокие нравственные идеалы нашего народа, сохранялась связь эпох и поколений.

"По сути, домбра – это голос нации, который проникновенно звучит и в радости, и в испытаниях, укрепляя дух и единство народа. В мелодиях домбры мы черпаем вдохновение и находим духовные ориентиры уверенного движения вперед. В эпоху нарастающих глобальных вызовов, размывания традиционных ценностей именно домбра и связанное с ней богатейшее наследие Великой степи должны стать незыблемой основой казахской культуры", – сказал Токаев.

Глава государства добавил, что наш общенациональный долг – ознакомить международное сообщество с величавыми мелодиями казахской домбры.

"Считаю, что неповторимый по образности афоризм выдающегося поэта Қадыр Мырза Әлі "Нағыз қазақ – Домбыра" ("Истинный казах – это домбра") должен стать путеводной звездой в нашей работе по масштабной популяризации домбры. Символично, что в преддверии этого знаменательного дня мы открыли поистине судьбоносную главу в летописи нашей государственности – 1 июля вступила в силу Новая Конституция страны. Сохранение историко-культурного наследия, поддержка национальной культуры впервые определены в качестве основополагающих принципов поистине Народной Конституции. Это полностью соответствует бытию, целям и интересам нашего народа, устремленного своими помыслами в будущее", – считает президент.

Он выразил сердечную признательность домбристам, преподавателям и всем, кто словом и делом развивает это уникальное искусство в Казахстане и достойно представляет его за рубежом. По словам Касым-Жомарта Токаева, казахские кюи и песни будут и впредь согревать сердца всех соотечественников, вдохновляя нас на новые свершения во имя построения Сильного и Справедливого Казахстана.

Ранее Токаев поздравил Лукашенко и народ Беларуси.