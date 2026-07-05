Ветер, дожди и жара: прогноз погоды в мегаполисах на три дня

Фото: unsplash

"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды по Астане, Алматы и Шымкенту с 5 по 7 июля 2026 года.

Астана 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С. 6 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. 7 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. Алматы 5 июля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С. 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С. Шымкент 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С. 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С. Ранее "Казгидромет" обратился с предупреждением о НМУ к жителям пяти городов.

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