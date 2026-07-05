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События

Ветер, дожди и жара: прогноз погоды в мегаполисах на три дня

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 11:58 Фото: unsplash
"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды по Астане, Алматы и Шымкенту с 5 по 7 июля 2026 года.

Астана

5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

6 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

7 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

Алматы

5 июля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

Шымкент

5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

Ранее "Казгидромет" обратился с предупреждением о НМУ к жителям пяти городов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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