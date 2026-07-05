Три человека пропали после поездки к Бекет-Ата в Мангистауской области

В Мангистауской области продолжаются поиски троих человек, которые перестали выходить на связь после поездки к подземной мечети Бекет-Ата. К операции привлекли сотрудников полиции, спасателей, вертолеты и спецтехнику, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 2 июля 34-летний Канатбек Жубатканов, 31-летняя Акмарал Бисенова и 20-летняя Мархабат Бисенова выехали на автомобиле Great Wall в сторону подземной мечети Бекет-Ата.

Последний раз они выходили на связь в тот же день около 16:15, отправив видео через WhatsApp с территории мечети. После этого связь с ними прервалась, пишет Lada.

В поисках участвуют сотрудники полиции, подразделения ДЧС, специалисты РГКП "ПО "Охотзоопром"" и другие экстренные службы. Поиск ведется сразу по нескольким направлениям с использованием вертолетов, специализированной техники и другого оборудования.

Волонтеры также призвали жителей региона помочь в поисковой операции. Особенно необходимы добровольцы с дронами для обследования местности с воздуха.

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