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События

Три человека пропали после поездки к Бекет-Ата в Мангистауской области

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Мангистауской области продолжаются поиски троих человек, которые перестали выходить на связь после поездки к подземной мечети Бекет-Ата. К операции привлекли сотрудников полиции, спасателей, вертолеты и спецтехнику, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 2 июля 34-летний Канатбек Жубатканов, 31-летняя Акмарал Бисенова и 20-летняя Мархабат Бисенова выехали на автомобиле Great Wall в сторону подземной мечети Бекет-Ата.

Последний раз они выходили на связь в тот же день около 16:15, отправив видео через WhatsApp с территории мечети. После этого связь с ними прервалась, пишет Lada.

В поисках участвуют сотрудники полиции, подразделения ДЧС, специалисты РГКП "ПО "Охотзоопром"" и другие экстренные службы. Поиск ведется сразу по нескольким направлениям с использованием вертолетов, специализированной техники и другого оборудования.

Волонтеры также призвали жителей региона помочь в поисковой операции. Особенно необходимы добровольцы с дронами для обследования местности с воздуха.

Ранее в Актау женщина упала в море при посадке на катер.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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