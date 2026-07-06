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События

В колонии ВКО испекли гигантский пирог в форме домбры

В колонии ВКО испекли гигантский пирог в форме домбры, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 19:34 Фото: magnific.com
В одном из учреждений Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области ко Дню домбры осужденные испекли праздничный пирог длиной 80 сантиметров в форме национального музыкального инструмента, сообщает Zakon.kz.

Кулинарная акция прошла с согласия руководства учреждения и стала частью мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций, а также духовно-нравственное воспитание осужденных.

По словам участников, совместное приготовление пирога объединило коллектив, позволило проявить творческие способности и выразить уважение к культуре и традициям Казахстана через символичную форму выпечки.

В колонии ВКО испекли гигантский пирог в форме домбры, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 19:34

Фото: Департамент УИС по ВКО

Как отметила официальный представитель Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области Салтанат Ожиканова, национальные традиции занимают важное место в воспитательной работе учреждений уголовно-исполнительной системы.

"Подобные мероприятия помогают осужденным приобщаться к культурным ценностям, развивать созидательные навыки и укреплять уважение к истории и традициям нашей страны", – подчеркнула она.

Ранее был опубликован закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан, который накануне подписал глава государства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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