В колонии ВКО испекли гигантский пирог в форме домбры
Кулинарная акция прошла с согласия руководства учреждения и стала частью мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций, а также духовно-нравственное воспитание осужденных.
По словам участников, совместное приготовление пирога объединило коллектив, позволило проявить творческие способности и выразить уважение к культуре и традициям Казахстана через символичную форму выпечки.
Как отметила официальный представитель Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области Салтанат Ожиканова, национальные традиции занимают важное место в воспитательной работе учреждений уголовно-исполнительной системы.
"Подобные мероприятия помогают осужденным приобщаться к культурным ценностям, развивать созидательные навыки и укреплять уважение к истории и традициям нашей страны", – подчеркнула она.
Ранее был опубликован закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан, который накануне подписал глава государства.