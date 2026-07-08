Казахстан меняет подход к медтуризму: иностранцам создадут полный сервис сопровождения

Министерство здравоохранения Казахстана разработало новую модель развития медицинского туризма, которая должна упростить получение медицинской помощи для иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Согласно концепции, к 2030 году в стране планируется запустить современную систему сопровождения пациентов по принципу "одного окна". Она будет охватывать весь путь иностранного пациента – от первого обращения и выбора клиники до завершения лечения и дальнейшего наблюдения.

Через единый цифровой сервис иностранцы смогут получить информацию о медицинских возможностях Казахстана, выбрать подходящую организацию здравоохранения, оформить необходимые документы, пройти консультации, а также организовать поездку, проживание и сопровождение во время лечения.

Для развития нового направления Минздрав определил семь ключевых задач. Среди них – создание единой системы управления медицинским туризмом на национальном и региональном уровнях, внедрение единых стандартов качества и безопасности, развитие конкурентоспособных медицинских услуг, продвижение Казахстана за рубежом и поддержка организаций, работающих с иностранными пациентами.

В ведомстве считают, что новая модель поможет повысить привлекательность казахстанской медицины на международном уровне, увеличить экспорт медицинских услуг, привлечь инвестиции и укрепить статус страны как медицинского центра Центральной Азии.

Главная цель проекта – увеличить к 2030 году ежегодный поток иностранцев, приезжающих в Казахстан для лечения, до 800 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что две туристки зависли на высоте 4317 м в горах Алматы.