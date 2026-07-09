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События

Эти кадры редко удается увидеть: фотоловушки сняли жизнь диких животных в Мангистау

Фото: instagram/sauleburibai, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 22:33 Фото: instagram/sauleburibai
Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника опубликовали новые кадры с фотоловушек. В объектив попали степные волки, лисицы, куропатки и кролик, обитающие в дикой природе Мангистау, передает Zakon.kz.

Как пишет 9 июля 2026 года издание Lada.kz, на фотографиях и видео запечатлены: степные волки, степные лисицы, куропатки и кролик.

В заповеднике рассказали, что фотоловушка – это современное устройство, позволяющее наблюдать за животными в их естественной среде обитания, не причиняя им вреда. Она активируется датчиком движения и инфракрасным датчиком и записывает дневную и ночную активность животных.

Фото: instagram/sauleburibai, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 22:33

Фото: instagram/sauleburibai

Это устройство широко используется в научных исследованиях в особо охраняемых природных территориях для сохранения биоразнообразия и выявления редких видов.

"Главная цель установки фотоловушки в природном заповеднике Устюрт – регистрация животных и птиц, обитающих в заповеднике, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, и научный мониторинг их естественной среды обитания. Каждая сделанная фотография предоставляет ценные данные, раскрывающие тайны природы. Эти данные служат для защиты биоразнообразия, сохранения экосистем и передачи природных ресурсов будущим поколениям", – рассказали специалисты заповедника.

Фото: instagram/sauleburibai, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 22:33

Фото: instagram/sauleburibai

Дикую природу степей Мангистау удается запечатлеть не только фотоловушкам, но и жителям региона, а также туристам, которым посчастливилось встретить животных в их естественной среде обитания.

Ранее стало известно, что в Мангистаускую область прилетела первая стая розовых фламинго, которые также занесены в Красную книгу Казахстана.

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Канат Болысбек
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