Эти кадры редко удается увидеть: фотоловушки сняли жизнь диких животных в Мангистау

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника опубликовали новые кадры с фотоловушек. В объектив попали степные волки, лисицы, куропатки и кролик, обитающие в дикой природе Мангистау, передает Zakon.kz.

Как пишет 9 июля 2026 года издание Lada.kz, на фотографиях и видео запечатлены: степные волки, степные лисицы, куропатки и кролик.

В заповеднике рассказали, что фотоловушка – это современное устройство, позволяющее наблюдать за животными в их естественной среде обитания, не причиняя им вреда. Она активируется датчиком движения и инфракрасным датчиком и записывает дневную и ночную активность животных.

Это устройство широко используется в научных исследованиях в особо охраняемых природных территориях для сохранения биоразнообразия и выявления редких видов.

"Главная цель установки фотоловушки в природном заповеднике Устюрт – регистрация животных и птиц, обитающих в заповеднике, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, и научный мониторинг их естественной среды обитания. Каждая сделанная фотография предоставляет ценные данные, раскрывающие тайны природы. Эти данные служат для защиты биоразнообразия, сохранения экосистем и передачи природных ресурсов будущим поколениям", – рассказали специалисты заповедника.

Дикую природу степей Мангистау удается запечатлеть не только фотоловушкам, но и жителям региона, а также туристам, которым посчастливилось встретить животных в их естественной среде обитания.

Ранее стало известно, что в Мангистаускую область прилетела первая стая розовых фламинго, которые также занесены в Красную книгу Казахстана.